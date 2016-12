Se cree que el joven asesinó primero a su ex suegra y a la pareja de ésta en Sauce Viejo, para luego trasladarse unos 22 kilómetros hacia la capital provincial y allí matar a su ex suegro y la hija del hombre, de apenas 15 años. El ataque habría sido motivado por una pelea que mantenía con su ex, por la tenencia de sus tres hijos.