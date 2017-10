Todas las pasantías pueden durar entre 2 y 12 meses como máximo, pero pueden renovarse por 6 meses más firmando un nuevo convenio. Además, el horario lo acordás con el organismo o empresa, pero recordá que no podés superar las 20 horas semanales. Sí vas a recibís una suma de dinero a cambio de tu trabajo que por corresponder a una pasantía se lo llama "estimulo" y no salario ya que una pasantía educativa no es una relación laboral.