– Es como que le estamos tirando margarita a los chanchos, es un concepto terrible. Las cocinas que largan esto están conscientes que es muy tóxico y que destruye el cerebro y así y todo lo largan por un afán de dinero, por una codicia mal entendida. Tiene una secuela biológica que es imborrable y después, no hay marcha atrás. Yo puedo mejorar la nutrición, la tuberculosis la puedo tratar, pero las neuronas destruidas por paco son irrecuperables. La riqueza de un país no es la cantidad de soja, o de cereales, o la cantidad de kilos de carne que podamos producir, o de acero o lo que fuere. La riqueza de un país es el cerebro de sus chicos, de su gente más joven, y si no invertimos en el cerebro de nuestros hijos estamos haciendo una barbaridad. Entonces, un poco el libro es una llamada de atención sobre este hecho.