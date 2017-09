"Yo nunca lo hubiese contado, no fui yo el que decidió traer esto al presente", sigue Benegas. Es por eso que, aunque aún no está definido, el libro que acaba de terminar podría llevar ese nombre: "El pasado me vino a buscar". "Lo que le dije es 'a mí no me pasó solo el abuso, me pasaron ustedes también. Si quieren hablar, hablemos de todo. Pero resultó ser que el maltrato psicológico, la exclusión que yo había vivido y la violencia física terminaron siendo más tabú que el abuso sexual".