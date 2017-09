"En ese momento se le transformó la cara y me dio una piña en el ojo. Yo me agarré y me puse a llorar. Escuchaba a mi hija, que vio todo, gritando y llorando", explica a Infobae. Y sigue: "La madre me agarró para tratar de contenerme y le dijo que iba a llamar a la policía. Pero eso lo enfureció más, y empezó pegarme piñas en la espalda gritando 'a quién vas a llamar, no voy a parar hasta verla muerta'".