La resolución de Liberatori acumuló críticas de especialistas que consideran que la decisión no sólo no se ajusta a derecho, sino que además no contempla el derecho de las personas que quieren estudiar. Este lunes, el ministro de Justicia, Germán Garavano, se sumó a las voces que cuestionaron la resolución: "La toma de colegios es una ilegalidad, es algo que repudio".