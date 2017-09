2005 – Moría Don Adams, actor y comediante estadounidense. Nacido en Nueva York el 13 de abril de 1923, con el nombre de Donald James Yarmy, de ascendencia irlandesa y húngara, durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, combatiendo en la batalla de Guadalcanal, siendo el único superviviente de su pelotón. Durante la guerra, contrajo la malaria, quedando hospitalizado durante más de un año. Una vez recuperado, trabajó de instructor. Después de la guerra, se embarcó en su carrera artística como imitador y cómico, en pequeños clubes de Florida y Washington. En 1945, se casó con la cantante Adelaide Adams, de la cual tomó su apellido, cansado de ser último en la lista alfabética de las audiciones. A principios de los años 1960, había logrado ganarse un lugar en la televisión, con sus intervenciones y sketches, que él mismo escribía, en The Bill Dana Show. En 1965, protagonizó la serie de televisión "Get Smart", con guiones de Mel Brooks y Buck Henry, parodia de las series de espionaje de la época. En ella, interpretaba a Maxwell Smart, un agente secreto, torpe y no muy inteligente. El éxito de la serie fue inmediato y ésta ganó en dos ocasiones el premio Emmy como mejor comedia y en tres ocasiones le dio el galardón a Adams como mejor intérprete de comedia. Adams también escribió y dirigió varios episodios de la serie que duró cinco temporadas. Es reconocido como uno de los más divertidos y populares comediantes de su generación. Aunque nunca dejaría de trabajar en el medio televisivo, en series como The Partners y The Love Boat durante los años 1970, Adams quedaría marcado profesionalmente, de manera inevitable, por su trabajo en El superagente 86. Su popularidad se redujo un tanto tras el fin de la serie, pero, también excelente y solicitado actor de doblaje, recuperó éxito y prestigio en la década de 1980. Tras protagonizar en 1980 la película The Nude Bomb, una adaptación cinematográfica de las aventuras de Maxwell Smart, triunfó de nuevo al prestar su voz en otra serie de éxito: El Inspector Gadget. En 1985, protagonizó la comedia Check it out, en la que interpretó durante tres temporadas a Howard Bannister, el desopilante gerente de una cadena de supermercados. En 1995, hubo un frustrado intento de retorno de El superagente 86 (Get Smart, Again en 1995), que sólo permanecería al aire durante siete episodios, y obligó a Adams a abandonar definitivamente el personaje. Sus últimos trabajos se desarrollaron en el mundo del doblaje. Su salud se deterioró en sus últimos años con la aparición de linfoma óseo y una fractura de cadera, agravado después de la muerte de su hija, la actriz y directora Cecily Adams, en 2004. Murió producto de bronconeumonía en el Centro Médico Cedars-Sinai, en Los Ángeles. Tenía 82 años.