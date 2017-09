Consultados por los días de clase perdidos, que es una de las preocupaciones de padres, maestros y directores, Santiago Legato admite que "es importante perder la menor cantidad de días de clase". "No estamos contentos, no la pasamos bien durmiendo en el piso del colegio. Nosotros podemos perder algunos días de clase, pero si hoy no estuviésemos haciendo esto no se hablaría del tema", afirma.