El médico, con la noticia confirmada, le puso algo de misterio cuando les dijo que serían padres de cuatro bebés. Fue tal su sorpresa que no supo al principio cómo decirles lo que estaba ocurriendo. "El médico tardaba en decirnos qué pasaba hasta que rompió el silencio: '¿Cómo te lo digo?' y yo le respondí: 'Doctor, no me asuste'. Mi novio miraba la pantalla, y lo miraba al médico, miraba la pantalla y lo miraba al médico", contó Yanina.