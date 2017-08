Pero hasta que se den esos cambios, que son de mediano plazo y no impactan sobre el total de los argentinos, volvamos a analizar el mercado de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires. Antes de estudiar la ley sancionada, es importante entender el contexto: se trata de una medida positiva dentro de un paradigma equivocado. La ley aprobada modifica fundamentalmente la ley 2340 que creó, en 2007, el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios, ley que no debería existir. La colegiación obligatoria genera una disminución artificial de la competencia y limita la cantidad de personas que ofrecen un servicio, en este caso, el corretaje inmobiliario. No existen razones de peso que permitan sostener la necesidad de continuar con dicha institución que produce mayores costos para los consumidores por su mera existencia, generando un mercado regulado y restringido. Queda el debate planteado para otra oportunidad.