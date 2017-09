"Desde el viernes que vi la noticia y hoy fue tema en la TV de discriminación por parte de padres hacia un niño diferente he pensado en los años de Mirko con sus hijos. Siempre digo que los niños son los primeros en incluir y adaptarse, pero si los adultos ya sea docentes o padres no acompañan y dan ejemplo no sirve de nada. Yo estoy muy agradecida por ustedes, porque siempre acompañaron a sus hijos, porque les inculcaron valores con el ejemplo y la palabra, son niños que crecieron con la diversidad, niños que tuvieron paciencia, que vieron como Mirko se ha esforzado y lo celebran (…) Me siento feliz y quisiera que otros padres como yo pudieran tener la misa oportunidad. Y no ser noticia por el dolor de ser discriminados", escribió en el grupo de WhatsApp que comparte con las mamás de los compañeros de Mirko.