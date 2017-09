Una hermana mayor de la víctima contó que días atrás la adolescente pidió permiso a la familia para celebrar los 15 en casa de un amigo, ya que en la suya le era imposible. La invitación al festejo se hizo a través de las redes sociales, por lo que se viralizó e hizo que un gran número de personas asistieran al evento. "No todos eran amigos. No los conocía", aclaró Pascual. La menor se encuentra bajo asistencia psicológica y por ahora no hay detenidos.