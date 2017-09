Durante su participación en Debo Decir, el ciclo que conduce Luis Novaresio, la mujer destacó la ayuda que recibió del Gobierno. "El ministro Germán Garavano es extraordinario, pero la primera vez que me recibió justo fue el tema de los Lanatta y fue casi imposible. Él me dio un abogado porque nosotros todo este tiempo teníamos uno oficial, pero cuando me dice que no hay novedades me destruyó por dentro".