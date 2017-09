Juan Zitterrckoff, el primo de Anahí, agradeció a la gente que se sumó a la marcha pero se dejó a la luz su enojo "porque se sumaron cosas políticas y de otros casos que no tienen nada que ver con mi prima". "Eso me ofusca demasiado porque estoy seguro de que a ella no le habría gustado", sostuvo en el final de la movilización.