"Dos individuos pasaron con la plata con dos mochilas. La policía estaba en la esquina no hizo nada. Se subieron a un auto e incluso respetaron el semáforo. No hicieron nada", contó María, la empleada de un local ubicado a metros de la sede del Banco Nación. "La policía se bajó, miró el auto y no hicieron nada. Había mucha gente adentro y afuera. Los que estaban afuera quisieron detenerlos, le avisaron a la policía pero los dejaron ir", remarcó la mujer en diálogo con TN.