Y disparó: "Nosotros existimos antes que el Estado". Para el jefe de RAM, la sociedad actual es "burguesa, de los patrones". "Mis abuelos conocieron otra sociedad libre, distinta. Nosotros no éramos pobres, no había concepto de dinero", añadió. Y explicó: "Acá hay un Estado ausente desde hace muchos años. Ahora aparece porque hay resistencia, porque nosotros no queremos que nos sigan matando".