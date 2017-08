Darse un baño y tratar de calmarse. Esa fue la idea con la que volvió a su casa. "No pude: caminaba dos pasos y tenía una contracción. No descansé ni comí, me estaba retorciendo en la cama. Mi marido me decía que volviéramos al hospital pero yo no quería, quería esperar para no me volvieran a retar".