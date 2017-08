"Lo viví con mucha incomodidad, bronca, impotencia, con un poco con el desafío de tener que tolerar a los intolerantes" señaló Malnatti hoy en declaraciones a radio Continental. Y agregó: "Toda la violencia que se me vino encima no pudo salir y anoche tenía 16.12 de presión, no es que es algo gratuito".