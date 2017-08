— (Risas) Ah, yo siempre he sido pro gato en el sentido de que el gato me fascinó desde chico por su comportamiento. Y en buena medida fue por los gatos que me he dedicado al comportamiento animal. Pero a mí me gustan los perros, soy una persona que necesita tener una relación de camaradería y de compañerismo y de fidelidad, y entonces me gustan más los perros. Mi actual mascota es una perrita callejera. El problema además es que como tengo la visión de que el gato tiene que hacer una vida natural. Y los gatos outdoor…