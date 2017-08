A esa ablación le siguieron centenares y en cada una fue inevitable que la relación con los familiares de los niños se estrechara y que éstos generasen un vinculo con él. Después de todo, ese hombre de guardapolvo blanco —hoy canoso y de sonrisa contagiosa— fue el nexo perfecto para que la vida se amigue con esos pequeños y sus familias. "Yo no me siento el segundo padre, pero sí muchas veces para el Día del Padre algunos pacientes me mandan '¡Feliz día papá!' —confesó—. Hay muchos para los que terminamos siendo su familia porque les damos oportunidades, hablamos con ellos en forma permanente, porque hay cosas que no pueden hablar en sus casas y lo hacen con nosotros". Esos niños trasplantados se convirtieron en adolescentes y, pese a llevar una vida como cualesquiera otro, deben cuidarse de los excesos. "Los excesos son malos para cualquiera, pero si uno tiene un órgano trasplantado corre más riesgos… A alguno hemos tenido que re trasplantarlo por esos inconvenientes, pero la mayoría valora la nueva oportunidad".