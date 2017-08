"Me encantaría que me digan que está en un spa, se fue de joda y no avisó. Pero las pruebas están ahí, las pericias lo dicen, se lo llevó la Gendarmería, no es un invento mío. Hay fotos, apareció su gorra. Lo que pasa es que no actuaron, recién ahora empiezan", había afirmado más temprano Sergio Maldonado en declaraciones a la prensa.