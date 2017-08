-Lo que me llevó fue una gran insatisfacción de mi vida en este mundo. De correr detrás de los fenómenos y chocarme contra las paredes, contra los árboles, y en algún momento dije: "Basta, el problema no está en las cosas que choco, el problema soy yo que me tiro contra esas cosas, no son las otras personas las que me dejan, que me abandonan, que me tratan mal, el problema está en otra parte". En esa época estaba leyendo mucho mucho, y cuando me encontré con el zen, primero a través de la lectura, me di cuenta que por ahí andaba, esa era mi liberación.