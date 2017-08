"A veces me invade el enojo y no puedo decir las cosas con calma. ¿Merecen mi respeto dos tipos que me hablan así? ¿Hasta dónde llega mi tolerancia con tal de obtener una firma que da el ok 'médico' para renovar mi registro? Mi cara estaba transformada. Ya no teníamos más nada que hacer ahí, me paro, me avergüenzo de imaginar que los de atrás escucharon esa entrevista patética, miro la hora, pienso que se me hace tarde para seguir atendiendo y digo algo más. -¿Listo? Pensé que me iban a tomar la presión o algo así. Rematan: –Ah, ¿quiere que le tomemos la presión? Vuelva a entrar y DESNÚDESE, jajaja. Perplejidad", describió.