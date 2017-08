"Acá existió el famoso 'patito' que la rompió. Era un estimulador pero al no ser tan fuerte la imagen se aceptaba y además estaba muy bien marketineado. Eso vendió un montón, inclusive estaba puesto en la vidriera en locales de Palermo", puso como ejemplo de cuánto importan las apariencias en en el rubro. "A mí me decían '¿qué hago si me muero y vienen mis hijos a buscar mis cosas y me encuentran un consolador', eso no me lo dijo una sola mujer, me lo dijeron muchas".