-Tranquila, Emilse. Está todo bien. Muy bien…- no alcanzó a terminar la frase cuando Emilse se incorporó de golpe y le dio un empujón que casi lo voltea contra el piso.

-¿Que me quede tranquila, José? No sabés los minutos fatales que tuve que pasar por tu culpa. Y encima me pedís que me tranquilice. No me tranquilizo nada. Me pongo loca. Sí, loca de verte así, como que todo te importa poco y nada. Que no te importo yo, los chicos, el trabajo, nosotros… Y encima no me das ninguna explicación. Cómo querés que me tranquilice. Hablame, José. Decime algo. Explicame qué está pasando, por favor.