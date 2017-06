En este marco, Mirta tuvo la peor suerte. Alejandro, un sobrino de la mujer, intentó reconstruir lo sucedido: "No sabemos qué pasó en ese momento, pero abrieron la puerta y empujaron a Mirta. No está claro si fueron los ladrones que se asustaron o la misma gente que se quiso tirar, porque habían forzado la puerta para abrirla y escapar. Ahí ella cayó a la vereda, se ve que intentó proteger a la nena y no puso las manos. El colectivo siguió y ella quedó ahí, inconsciente", describió al diario Clarín.