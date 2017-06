"Me forzó a tener relaciones por vía anal, que yo no quería y me decía: 'sos pelotuda, sos virgen del orto, todas las mujeres lo hacen'", aseguró B. ante la Oficina de Violencia de la Corte. "No era consentido", siguió, "me dolía y lo tuve que sacar". "Cuando terminó el acto sexual me dijo 'ni pienses que somos pareja'". En los días posteriores, B. se quejó al respecto. La respuesta del fiscal general, según su relato ante la OVD, fue de un desprecio considerable. "Ni para eso servís", le habría espetado Castro a su ex pareja en el primer ataque.