"Pero durante el proceso me empecé a cuestionar, traté de entender un poco más qué definía mi masculinidad. Y me di cuenta que la genitalidad no me definía y que entonces no necesitaba tener un pene para sentirme completo y aceptado. ¿Voy a ser menos Diego por no tener un pene? ¿Necesito someterme a una cirugía para normalizarme y para legitimar lo que me pasa? ¿De verdad necesito hacerme una faloplastía en la que no te hacen un conducto urinario, en la que no tenés sensibilidad ni erecciones, para ser aceptado?