Sesenta y seis puñaladas. Y ocho golpes en el rostro y en el tórax. Con esa batería de ferocidad Fernando Farré mató en pocos minutos a su esposa Claudia Schaefer el 21 de agosto de 2015 en la casa de un country en Pilar que la pareja usaba los fines de semana antes de que su relación se desmoronara. En el quinto día del juicio contra el empresario, los 12 ciudadanos que componen el jurado popular escucharon durante horas los audios estremecedores de las charlas que la víctima tuvo con su asesino días previos a morir. La violencia quedó explícita en esos diálogos. "Me agarraste la cabeza, me tiraste de los pelos, me pusiste una rodilla en la cara. Me mataste, me podrías haber matado. Es terrible", le recriminaba Schaefer a Farré en una discusión telefónica ocurrida el 6 de agosto de 2015.