En abril de 2012, el CICR recibió una solicitud del Gobierno argentino para que facilitara la identificación de los restos humanos de los soldados argentinos no identificados sepultados en Darwin. Una causa humanitaria que el veterano Julio Aro -de la Fundación No me Olvides de Mar del Plata-, junto a madres de caídos y el apoyo de una periodista de Infobae llevaron adelante desde 2008. Tras años de trabajo- con el fundamental apoyo del músico inglés Roger Waters, quien le llevó la inquietud a la presidente Cristina Fernández de Kirchner- y varias negociaciones entre Argentina y el Reino Unido, finalmente se acordó la intervención en noviembre del año pasado.