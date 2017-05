Todos, está claro, tienen derecho a una defensa. Incluso Farré, que primero degolló a su mujer y, cuando ella se desplomó, le clavó más de 70 veces un cuchillo. En este caso, su abogado no puede jugar a probar que su cliente no la asesinó porque eso no está en discusión: quienes estaban ese día con ellos en el country Martindale lo encontraron encima de ella en un reguero de sangre que cubría parte del piso y de las paredes. La propuesta, entonces, es jugar al suspenso, sembrar dudas, armar un camino de miguitas de pan, y ponerle un tono de serie de Netflix a la trama que lo llevó a cometer el femicidio.