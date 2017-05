—No es mi lugar contestar. Te lo pregunto a vos ¿lo ves? Claro que podés trazar un paralelismo. Pero eso es lo divertido, como reconocés algo en Game of Thrones, pensás: "Es gracioso, igual que lo que pasó el año pasado", o "Ah, en Game of Thrones son súper corruptos. ¿Habré visto corrupción en alguna parte?". Eso es interesante. Los motivos por los que algunas series, ya sea Game of Thrones o House of Cards, tienen tanto éxito son porque resultan entretenidas y te podés conectar en algún punto. Te identificás con los personajes y reconocés alguna cosa.