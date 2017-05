Después de la operación, el médico le dijo que necesitaba tener relaciones sexuales para darle elasticidad a la nueva cavidad. Karina no eligió a un novio del que se enamoró sino a alguien que gustara tanto de ella que fuera incapaz de rechazarla. "El fue el ideal para ese momento porque tuvo mucha paciencia. Pero cuando yo me quise separar me dijo: 'no me dejes, ¿quién te va a querer con tu problema?'. Yo me lo creí y me quedé 4 años con un hombre del que no estaba enamorada".