—El director del seminario es el rabino Gabriel Minkowicz, del Seminario Rabínico Latinoamericano. Los profesores son expertos internacionalmente conocidos del mejor nivel y de hecho pertenecen a diversos institutos y universidades de varios países. No hay un profesor único que explique las religiones sino una variedad de profesores de distintas creencias religiosas, exclusivamente seleccionados por su categoría académica. Aunque algunos no son conocidos por el gran público, debido a su desarrollo en los ámbitos científicos, cada uno de ellos exhibe una considerable producción intelectual y una experiencia docente que acredita conseguir esos objetivos. Son nombres que gozan de un merecido reconocimiento no sólo en los ambientes académicos, como Massimo Introvigne, presidente del Center for Studies on New Religions (Cesnur), un network internacional de asociaciones de investigadores o Elio Masferrer Kan, de la Escuela Nacional de Antropología de México. Entre los argentinos, José Carlos Caamaño, de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, o Ricardo Elía, del Centro Islámico de la Republica Argentina. Las clases se dictarán en el modo virtual, y se pueden seguir desde la propia casa en cualquier lugar del interior y del exterior.