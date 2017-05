El funcionario continúa: "Cuando llegamos, había presos que directamente no comían, que comían lo que le llevaban los familiares. El gobierno anterior no había pagado las cuentas a proveedores. Hubo una época de caos absoluto, un desmanejo terrible. Con respecto a los nenes, estamos cambiando todas las calderas de la Unidad N°8, en breve se entregan las nuevas, la atención de chicos y madres embarazadas se cumple. Se hizo un plan piloto que en toda Latinoamérica no existe. A las madres con conducta las hemos puesto en una casa dentro de la Unidad, no tienen rejas, abren y cierran la puerta, los chicos pueden estar jugando tranquilos sobre pasto. Le estamos dando importancia. No está bueno que los nenes estén encerrados, pero la ley marca que hasta los 4 años pueden estar con sus madres".