– En los últimos años, desde la Ciudad es autónoma, venimos encontrándole soluciones individuales a los problemas, ponemos más rejas, nos cuidamos de los demás, los consejos son 'no utilices el celular', 'mirá para todos lados cuando entrás a tu casa'. Creo que es el resultado de la ausencia de políticas públicas que nos ayuden a volver a enamorarnos por vivir en comunidad. Hay ciudades donde no existen esos temores. Me da la sensación de que se trabaja mucho sobre la sensación individual, y no en la confianza sobre el otro. Creo que le podemos dar una respuesta para el área metropolitana acerca de cómo atacar este fenómeno.