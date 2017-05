"Argentina Ora ante la división y polarización nacional. Oramos por la paz de Dios sobre nuestra nación. No al fanatismo. No al revanchismo. No a la descalificación. No a la persecución. No a la insensibilidad. No a la soberbia. No a la división entre hermanos. Sí a la unión duradera. Sí al diálogo. Sí a la educación. Sí a la verdad que nos hará libres", fue el fragmento de una oración que recitó Ian Acevedo, un niño de 13 años que fue ovacionado por los presentes.