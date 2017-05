2013 – Moría Elsa Bornemann, escritora argentina. Nacida el 20 de febrero de 1952 en Parque Patricios, se recibió de Licenciada en Letras en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires; se doctoró y obtuvo varios diplomas de estudio en Medicina y en idioma inglés, alemán, italiano, latín, griego clásico y hebreo. Algunas de sus obras como "Socorro" o "Queridos monstruos" vendieron más de 100 mil ejemplares. Durante la última dictadura cívico militar Argentina, su libro "Un elefante ocupa mucho espacio" fue censurado y pasó a integrar la lista de autores prohibidos. Ese libro integró la Lista de Honor de IBBY (International Board on Books for Young People). Más tarde, "El último mago" o "Bilembambudín y Disparatario" fueron seleccionados para integrar la lista The White Ravens, distinción que otorga la Internationale Jugendbibliothek de Münich, Alemania. Realizó numerosos cursos y talleres sobre literatura con su profesor Manuel Kedes tanto en la Argentina como en América, Europa y Japón. Muchas de sus obras han sido reproducidas en libros de lectura para la escuela primaria, en manuales de Literatura para distintos niveles, y en antologías argentinas y del exterior. En el año 2004 la Fundación Konex entregó diplomas al Mérito a 100 personalidades destacadas de la década entre 1994 y 2003 en las Letras Argentinas. Murió el 24 de mayo de ese año.