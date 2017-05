La decisión no fue fácil. Betiana tenía 5 años y medio y tenía quemaduras muy graves en la cara. "Se le había caído un brasero encima, no tenía labios, ni nariz, todo eso había sido consumido por el fuego. Pero además, para evitar que la discriminaran habían decidido no enviarla a la escuela. Tenía que estar en primer grado y no había hecho ni el jardín". Los miedos volvieron a aparecer: ¿si esta nena es discriminada en un pueblo cómo la van a tratar si la llevamos a Buenos Aires? Pero fue ella misma quien los ayudó a tomar la decisión. "Y un día estábamos en el hogar, yo la estaba hamacando, se dio vuelta y me dijo: '¿Vos no querés adoptarme? ¿No querés ser también mi mamá?' Yo me sentí tan egoísta por estar eligiendo sólo a uno de ellos que ahí mismo tomamos la decisión".