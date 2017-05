Los ex clientes aseguran que, seducidos por el brillo público de Hope Funds, que trajo al país a figuras como Roger Federer y Usain Bolt, invirtieron en el negocio central de la firma, contratos de mutuo con tasas de retorno de hasta el 12% y punitorios jugosos. Muchos no solo aseguran no haber ganado intereses, sino que también afirman no haber visto siquiera un solo peso de vuelta.