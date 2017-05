Vergonzosa confesión final. Me hubiera gustado tener una profesora como María Inés Baragatti. Porque mi terror a la Matemática me obligaba a esconderme en un armario cuando ella (o él) avanzaban hacia el aula. Con los años, muchos me dijeron que eso sucedía porque nunca me habían enseñado bien los misterios y la danza de los números. Pero ya era demasiado tarde.