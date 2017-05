"En lo que hemos visto no constan en la Iglesia estas denuncias, ni ninguna anterior; si no, la Iglesia hubiera actuado de oficio y no lo hizo, porque no se tenía conocimiento de denuncias", aseguró. Simón y el vocero del arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedictis, insistieron en que la comitiva enviada por la Santa Sede busca ir "a fondo. Estamos acá, aún sin haber denuncias en la Iglesia, porque queremos conocer la verdad de lo que sucedió y nos interesa defender a los más vulnerables: los niños".