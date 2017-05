– No hubiera habido teoría de la evolución sin él: "El mismo Charles Darwin dijo que nunca se hubiera embarcado en el Beagle si no hubiera existido el trabajo de Humboldt", dijo Wulf y agregó: "Por tanto, no hubiera podido escribir 'El origen de las especies', libro en el que Darwin precisamente reivindica la idea de que toda la vida tiene un origen común.