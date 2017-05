—Hasta ahí, ¿no? Y hasta ahí. Porque vos sabes que todo el mundo se muere, pero vos nunca vas a saber cuándo vos te mueras. Nadie es consciente de su propio morir, porque nada, te morís un segundo antes, no es que vos sabes. Vos sos consciente de que te vas a morir pero no cuándo te vas a morir, porque en el momento en el que sucede no sos consciente de un comino porque estás muerto. Entonces siempre queda, eso es una cagada, porque siempre queda un 0,5% de esperanza de que la cosa no pase. En realidad el amor es un temazo. Otra post verdad. Uno habla del amor en nombre del otro y lo que hace es utilizar al otro para su propio desarrollo. Pero te tenes que mentir a vos mismo, no asumirte un animalito feroz que lo que haces es, siguiendo con la metáfora del levante, es salir de caza En realidad el amor puede ser visto en esta dualidad, yo creo en un amor por entrega, yo creo que en el amor se pierde, no es económico el amor, no se gana, nadie gana en el amor. Si ganas no es amor, es negocio. Ahora, que lo disfraces de amor todo bien, pero fijate que están todas las categorías de la economía puestas en juego en el amor.