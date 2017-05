Pero no querían depender de la solidaridad de la gente, sino ganarse la vida trabajando. "No queremos pedirle plata a nadie, sino ganarla. Mi padre fue la última persona que me dio dinero y no queremos ser una carga en Argentina", señalaba Taufiq. Y remarcó: "Faltó ayuda del Estado. Hubo varias promesas incumplidas".