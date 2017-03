"Estamos cansados de eso. La gente no tiene vergüenza. Esta mujer vino el jueves de la semana pasada y se llevaba latas de aceite de oliva. Yo no me di cuenta. Vino el sábado de vuelta. Ella pensaba que era tan fácil de robar. Agarró dos latas de aceite y tenía el pecho lleno de queso y de jugo. Y yo no lo soporté más", dijo Ling ante un canal de televisión local.