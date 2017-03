Natividad Obeso llegó a la Argentina desde Cajamarca, Perú, hace 24 años. Es la fundadora y mayor dirigente de AMUMRA, Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina, la principal organización de base dedicada a la problemática en el país. En su oficina de Once, reconoce a Infobae con cierta amargura: "No es fácil que sostengan las denuncias. Es cierto que casi todas declinan. Las denuncias llegan al juzgado, pero las mujeres declinan". Semanas atrás, acompañó a una joven peruana del Abasto a la OVD para que denuncie a su marido. "Cuando la llevé a la Oficina estaba toda golpeada y arañada", dice. La mujer volvió a Perú, convencida por el mismo esposo al que iba a denunciar por violento. Obeso hace varios días que no sabe de ella.