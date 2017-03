Y cuando hay un presidente -no me gusta este tipo, no me gusta ninguno-, pero cuando hay un tipo que se parece bastante a los que vimos en Estados Unidos, en Italia, en Francia, en España, tratamos de sacarlos a patadas porque no son peronistas. Y como el comienzo del fascismo es que "todo aquel que no piensa como yo está en contra y es un enemigo", no nos podemos imaginar un país sin peronistas, un país sin paros, un país sin cagados a trompadas, sin bombos, sin estruendos, sin la posibilidad de un conato de golpe de Estado. No podemos imaginarnos un país donde todos los días te levantes, leas el diario, salgas a trabajar, pagues los impuestos y te rías. No, tiene que ser un país así, con toda la muchedumbre en la plaza, con toda la muchedumbre cortando el tránsito, con los 8 millones de boludos que venimos a laburar para pagarle a esos que están en la plaza haciendo choripán.