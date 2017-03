—Yo creo que hoy todavía, sí. Todos dicen: "Bueno, yo me voy a presentar aunque Cristina no quiera". Cristina no está más, Cristina no existe más. ¿Por qué le tienen tanto miedo? "Bueno, porque Cristina es la jefa". No es la jefa de nada, es una señora que se retiró, que ya cumplió su mandato, te guste o no te guste ya cumplió y ya se fue. A mí me causa gracia, porque a Cristina la gente la odiaba, estaban los que la odiaban y los que la querían, pero lo que me causa gracia de Macri es que el periodismo no sabe cómo defenderlo. Tiene medios a favor que no saben cómo defenderlo porque no tienen muchas cosas para defender, entonces tratan de meter el nacimiento del delfín, de la jirafa. "Macri viajó a buscar inversiones a España", nadie sabe qué significa la frase ni dónde está el papel ni dónde está el contrato, nadie sabe qué significa porque no tiene un sustento. Los otros tenían un gran sustento, en muchos momentos terroríficos, tenían un sustento horrible, pero tenían un sustento, entonces vos los odiabas, se peleaban con Clarín, se peleaban con el otro. "Tenés miedo, Clarín", todo un quilombo. Acá es como que no saben muy bien qué hacer porque son un grupo de cristianos mágicos, yo les llamo los magic christians, son súper educados, vos le decís: "Se murió mi mamá" y te dicen: "No, tu mamá no se murió, está privada de vida". Te hablan todo con un clima de una educación irritante, pero a la vez tienen su Caputo que es su Lázaro Báez, al que le dan 200 millones de concesiones. Hacen más o menos un juego, que lo sabremos dentro de unos años, cuando sepamos de la herencia Macri. Ahora todavía estamos con la herencia de los otros. En algún momento se juntarán todas las herencias que las agarrará un tercer gobierno. Hay momentos en que vos decís: "¿Cómo puede ser que no se encienda el periodismo para averiguar un poco qué pasa?". De los Panamá Papers nadie habla de nada, todavía estamos con el tema de Lázaro, estamos contando las casas de Lázaro y contando los billetes del convento. Nadie quiere decir nada de qué pasó con los Panamá Papers, todos dicen: "Bueno, sí, es verdad, el papá parece que tuvo la culpa". ¿Y el correo? "Y parece que el viejo". Es todo un quilombo que nadie sabe cómo defenderlo.