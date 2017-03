No hace mucho me espantó la existencia de una materia: "Comprensión de textos".

¿Qué es eso?

¿Qué los alumnos no entienden lo que leen?

¡Dios me (nos) asista!

En la década del 40, en mi modesta escuelita pública del barrio de Núñez, si no entendíamos lo que leíamos… ¡nos hubieran llevado a un médico!